初代タイガーマスクの佐山聡（６８）が率いる「ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）」２８日の後楽園ホール大会で、初代虎、藤波辰爾、藤原喜明、前田日明によるスペシャルトークショーが行われることが１０日、発表された。同大会では「初代タイガーマスク４５周年記念特別イベント」が開催される。この日に都内で会見が開かれ、初代虎は「師匠アントニオ猪木の弟子として、この４人がそろったことは何よりも心強いです」