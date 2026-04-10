王将戦は1勝3敗、棋王戦は1勝2敗と絶体絶命の状況にまで追い込まれたものの、そこから怒涛の5連勝でダブル逆転防衛。また一つ藤井伝説が作られた年度末となった。※対局予定棋士の名前の後の()内は藤井から見た過去の対戦成績。3月1日にコナミグループ杯第51期棋王戦五番勝負第3局で増田康宏八段と対戦。後手の増田が趣向を見せて、角換わりから後手の早繰り銀へ。強く戦うが、藤井はうまく切り返してペースをつかむ。そのまま一手