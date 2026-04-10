教育現場の働き方改革は、掛け声に比べて実態が追いついていない。ＩＴサービスを手がけるシステックＩＴソリューション株式会社が全国の中学・高校教職員１，０１０人を対象に実施した調査から、現場の厳しい状況が浮き彫りになった。勤務校で働き方改革が「進んでいない」と感じる教員は約７割に上る。「全く進んでいない」が１７．３％、「あまり進んでいない」が５２．２％と、制度と現場の実感との間に大きな隔たりがある