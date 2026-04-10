コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、2026年4月9日（木）から、対象のドリンクを購入した利用者に、「50円引きレシートクーポン」を配布するキャンペーンを開始した。【画像】対象ドリンクはこちら最大の特徴は、配布されたクーポンを使用して対象商品を購入した場合でも、新たに「50円引きレシートクーポン」が発券される点だ。期間中、対象商品を買い続ける限り、継続して割引を受けられる仕組みとなっている。クーポン発券