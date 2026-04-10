ガソリン価格をめぐるドライバーの感覚が変化しつつある。駐車場やカーシェアサービスを展開するパーク２４株式会社が会員向けに行った調査によると、レギュラーガソリンを「高い」と感じる価格は「150円以上」とする回答が36％で最多となった。続いて「160円以上」が22％、「140円以上」が15％だった。過去の調査では170円〜200円以上を高いとする回答が3割を占めていたが、今回は14％に減少。暫定税率の廃止などで価格が落ち