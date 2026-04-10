東京六大学リーグ・早大の元監督、野村徹さんが８日に亡くなった。８９歳だった。野村さんの監督ラストシーズンとなった０４年、早大野球部１年生で指導を受けた巨人担当の片岡優帆記者が恩師を悼んだ。野村徹さんは私が大学１年生の０４年が監督最終年だった。指導を受けたのは１年間だったが、小学校から大学までの野球人生の中でも特に濃い時間だった。早大野球部の伝統「一球入魂」をミーティングでたたき込まれ、キャッ