５人組ガールズグループ「ＩＬＬＩＴ」のＷＯＮＨＥＥ（ウォンヒ）が１０日、都内で韓国コスメブランド「ｒｏｍ＆ｎｄ（ロムアンド）」の新商品発表会に登場した。同ブランドのグローバルモデルとして初のイベント登壇。ビジネスルックと題し、シームレスメガネにショートスカート姿で美脚を披露した。同ブランドについて「かわいい世界観が魅力。リップが素晴らしいと思っているんですけど、カラーバリエーションが豊富なので