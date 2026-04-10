ソフトバンク・上沢直之投手が１０日、強気に１２球団断トツの１２試合２４本塁打を誇る強力打線を封じると誓った。１１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に向けて「ストライクゾーンでどんどん勝負して、自分らしく攻めの投球ができるように頑張ります」と意気込んだ。日本ハムとは３月２７日の開幕戦（みずほペイペイ）でも対戦。チームは勝利したものの、自身は５回４失点（自責２）で同点の場面でマウンドを降りた。「