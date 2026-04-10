◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪第４３回阪神あわじ大会（５日・三木山総合公園野球場ほか）▽中学生の部・１回戦龍野ボーイズ３―１和歌山ボーイズ「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪第４３回阪神あわじ大会」は５日に開幕。大阪都島ボーイズ（大阪北支部）が１５得点で快勝したほか、今春の全国大会８強の明石ボーイズ、龍野ボーイズ（ともに兵庫県西支部）などが勝ち上がった。龍野が堅