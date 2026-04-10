１０日に予定されていたＤｅＮＡ―広島（横浜）は、雨天のため午後３時５０分に中止が決定した。今季初の雨天中止に、相川亮二監督は「チームにとってはありがたい」と、正直な胸の内を明かした。チームは開幕から４カードを消化して３勝８敗とスタートダッシュに失敗。７、８日の中日戦（横浜）ではのべ１３人の投手を起用。橋本、坂本、レイノルズの３投手が連投するなど中継ぎ陣は登板過多の状況。さらに、デュプランティ