ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが、衣装ショットを公開し反響が集まっている。野村アナは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「とんでも時差投稿」と書き始め、「袖のデザインとアシンメトリーな髪型がかわいくて伝えられるかなーとスタイリストさんとごにょごにょ動いてました」とつづり、赤のニットで袖がレースになっている可愛らしいトップス姿をアップ。「前からはあまり見えないけど実は三つ編みあみあみなの