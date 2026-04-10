【マサチューセッツ ドレッシービューティー】 2027年1月 発売予定 価格：28,600円 アリスグリントは、フィギュア「マサチューセッツ ドレッシービューティー」を2027年1月に発売する。価格は28,600円。 本商品はゲーム「アズールレーン」よりサウスダコタ級の3番艦「マサチューセッツ」が、アニメ「