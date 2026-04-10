広岡チューリップまつり 岡山県奈義町の広岡地区で11日、春の風物詩「チューリップまつり」が開かれます。 地元住民らで組織する広岡チューリップまつり実行委員会が、毎年開いています。 会場には、町民らが育てた約2万本のチューリップが咲き誇り、今がまさに見頃です。当チューリップの切り花や球根などの販売の他、地元のおいしいグルメが集まるマルシェが開かれます。