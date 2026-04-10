韓国の４人組ボーイズグループ・ＡＢ６ＩＸの所属事務所・ＢＲＡＮＤＮＥＷＭＵＳＩＣは１０日、公式ホームページを通してＡＢ６ＩＸの専属契約が５月２５日に満了し、５月２３日、２４日にソウル・梨泰院にあるブルー・スクエアで行われる「２０２６ＡＢ６ＩＸＣＯＮＣＥＲＴ’６ＩＸＴＯＳＥＶＥＮ」をもって、グループ活動が休止期間に入ると発表した。また現在、メンバーと再契約について慎重に話し合いを行って