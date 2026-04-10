芸能事務所・ＬＤＨと福井工業大学附属福井高等学校・福井中学校が連携し、同校にダンス部を創設することになり、１０日、都内で、ダンスレッスンに関する契約の調印式に、ＥＸＩＬＥの松本利夫（５０）が出席した。ダンスを通じ、生徒たちの個性と創造性を育むための新たな取り組み。４月１日に創設されたダンス部では、ＬＤＨが特別カリキュラムレッスンを提供する。スペシャルサポーターに就任し、月２回ほどレッスンを行う