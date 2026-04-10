ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第2回が9日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。【映像】まかさのドボン…！カヤックの上でタイタニック・ハグにも挑戦『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分