透明感のある美しい肌を叶えたい方に朗報♡NARSの人気シリーズ「ライトリフレクティングプリズマティックパウダー」が、クリーンで洗練されたホワイトパッケージで登場します。繊細なパステルの光をまとったパウダーは、くすみを払って澄んだ印象へ導いてくれる優秀アイテム。2026年4月24日（金）よりアジア限定・数量限定で発売される注目の新作は、メイク好きなら見逃せません♪ 光を操る