大戸屋は10日より、全国の大戸屋ごはん処にて、『洋食屋の鉄板ポークチャップ』をはじめとした春季限定メニューを数量限定で販売する。【写真】懐かしい味わい…豪華な『洋食屋の鉄板ポークチャップ』馴染みのある定食に、ひと手間のごちそう感を添えた、春季限定「大衆食堂」フェアを開催。同フェアは、“いま食べたいもの”を届ける新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾。「大衆食堂」は、記憶に残る味わいをめぐ