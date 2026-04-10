ものまねタレントの長州小力さん（54）が、無免許で車を運転し信号無視した疑いがあることが分かりました。警視庁は近く書類送検する方針です。キレのあるパラパラダンスや、プロレスラー長州力さんの「キレてないですよ」の決めぜりふで知られる、ものまねタレントの長州小力さん。2006年には、「キレてないですよ。」をタイトルとした著書も出版しました。現在はイベント出演などの活動を続けている中で、今回の事態は発覚しまし