熊本県益城町が公表した、熊本地震から10年間の復興への思いを町民から聞き取ったインタビュー集（益城町提供）2016年4月の熊本地震で震度7を2回観測した熊本県益城町は10日、被災した町民40人から、10年間の復興への思いを聞き取ったインタビュー集を公表した。「この10年は決して無駄な時間ではありませんでした」「地震を忘れ去りたい気持ちもある」。それぞれの率直な思いがつづられている。町ホームページで閲覧でき、書店