【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのメルツ首相は９日の記者会見で、イランと米国が長期的な停戦で合意した後にホルムズ海峡の航行の安全確保に協力すると明言した。トランプ米大統領と８日に電話会談した際、直接伝えたという。トランプ氏は、ホルムズ海峡の自由な航行の確保に向けた具体策を数日以内に示すよう北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に迫っているとされる。メルツ氏は、トランプ氏との電話会談の際、独連邦軍の派遣には国