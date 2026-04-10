フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演した。24年にNHKを退局し、フジテレビ系「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・45）のキャスターを担当。今年3月27日の放送で同番組を卒業した。見慣れたスーツ姿ではなく、シャツの上にジャケットとカジュアルなスタイル。「来ちゃいました」と笑顔であいさつすると、金曜MCのミッツ・マングローブから「来ちゃっ