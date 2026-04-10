トランプ大統領が批判しているイランによるホルムズ海峡での通航料の徴収ですが、日本への影響について、国会記者会館からフジテレビ経済部・丹羽うらら記者とお伝えします。山崎夕貴キャスター：ポイントは「ホルムズ海峡通航料 日本に影響は？」「ガソリン価格 ゴールデンウィークはどうなる？」この2つについて聞いていきます。まずは1つ目のポイントです。ホルムズ海峡を通航する石油タンカーに通航料が徴収された場合、日本国