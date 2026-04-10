「ディープ・パープル」が10日、インターネット上のトレンドワードになった。来日している英国の伝説的ハードロックバンド、ディープ・パープルが11日の東京・日本武道館公演を前に、首相官邸を表敬訪問し、大ファンで知られる高市早苗首相と面会したことを受けたもの。高市首相は大学時代、ヘビーメタルバンドでドラムをたたいていたことで知られ、首相就任後の首脳外交でも韓国の李在明大統領とドラムセッションを行ったこともあ