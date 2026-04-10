第2子誕生を機に、憧れのアルファードを月々3万5,000円の「残クレ」で購入した年収400万円台のSさん（35歳）。しかし3年後、信号待ちをしていたときに後方から追突される「もらい事故」に遭ってしまいます。相手の保険で修理代は全額下りたものの、5年後の査定で待っていたのは、〈まさかの請求額〉でした。本記事では、残クレの裏に隠された注意点を、1級FPの桐山昌也氏が解説します。年収400万円台・35歳サラリーマン、憧れのア