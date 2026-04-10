宝塚歌劇団・星組による貸切公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」が3月28日、東京宝塚劇場で行われた。実施したのは、にしたんクリニックで、企業としては異例となる2000人超規模の貸切となった。同社の西村社長が10日、TikTokを更新し、その舞台裏と狙いを明かした。【写真】劇場内に用意された記念撮影スポット「元々はですね、僕がすごく宝塚大好きで、毎月年間通じてね、今は各5組あると思うんですが、その公演必ず観るように