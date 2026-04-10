瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。夜は次第に晴れてくるでしょう。 11日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。風がやや強く吹くところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で12度、津山で11度、高松で14度の予想です。10日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で24度でしょう。10日よりも大幅に気温の高くなるところがあります。