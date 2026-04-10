山形県上山市できのう発生した山林火災は、きょう午後鎮圧状態になりました。 【画像】火災現場 火災が発生したとき付近で野焼きをしていたという情報もあり、警察や消防が出火原因などについて調べを進めています。 こちらは空からの消火活動に当たった県消防防災ヘリ「もがみ」の映像です。山肌に赤い炎の線が走っています。 警察などによりますときのう昼ごろ上山市鶴脛町の「西山ふるさと公園」北東にある山林で起きたも