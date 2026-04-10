大阪ガスが46年ぶり値上げです。 大阪ガスによりますと、これまでの標準的なガス料金の受け付けをことし9月に終了し、10月以降の新規受付からは、基本料金を引きあげた新たな料金プランに切り替わるということです。 標準的な家庭では、月に35円増えるということです。 一方で新たな料金プランでは、使った分に応じて支払う料金の単価は引き下げられるため、標準家庭より使用料が多い家庭では値上がり額が24円になるということ