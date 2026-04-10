兵庫県加古川市の県道が、老朽化により約70メートル崩落しました。 【写真を見る】「真ん中がドーンと落ちた」県道が約70mにわたり崩落…農業用ため池沿いの歩道と車道が一部消失老朽化で以前から段差も復旧見通し立たず兵庫・加古川市 加古川土木事務所によりますと、午前10時半ごろ、加古川市平荘町の農業用ため池にかかる県道65号が崩落しているのを建設業者が見つけました。 土木事務所の職員が現場で確