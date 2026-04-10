俳優・山下智久（41）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】亀梨和也が投稿した山Pの写真＆「修二と彰」なやり取りジムでトレーニングに励む姿や海外でのプライベートショットなどをSNSで発信している山下。2025年4月9日、40歳を迎えた誕生日には、「修二と彰」「亀と山P」としてユニットを組んでいた俳優の亀梨和也（40）が、おちゃめな画像を投稿。「青春アミーゴ」の歌詞を使った祝福