中東情勢の影響で燃料油や塗料用シンナーなどの供給が不足していることについて、国土交通省は幹部会議で、流通の目詰まり解消に取り組むことなどを確認しました。10日午後に開かれた幹部会議で、金子国土交通大臣は、日本全体で必要な物資の量は確保できている一方、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じているとし、業界団体への聞き取りなどで状況を把握するよう指示しました。トラック輸送や飛行機、バスなどで必要な燃料油