【バンコク＝井戸田崇志】アジア開発銀行（ＡＤＢ、本部・マニラ）は１０日、中東情勢の緊張が９月末まで続いた場合、２０２６年のアジア太平洋新興国・地域の経済成長率が４・７％になるとの予測を発表した。２５年の５・４％から大幅な減速となる。原油価格高騰に伴うインフレ（物価上昇）と、中東産素材の供給減による生産停滞で、地域内の経済が下振れするとしている。対象は中国、インド、東南アジアなど４３か国・地域。