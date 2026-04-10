お笑い芸人の長州小力さんを書類送検する方針です。【映像】長州小力さん書類送検へ 無免許運転などの疑い捜査関係者によりますと、長州小力こと久保田和輝さん（54）は、きのう、東京・中野区の交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視したところを警察官にとめられました。警察官が運転免許証を調べたところ、有効期限が切れてから2カ月近くが経過していました。長州小力さんは事実関係を認め、有効期限が切れていたことに