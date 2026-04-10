15日に門別競馬場で開幕するホッカイドウ競馬のPRのため、元日本ハム選手で2026公式アンバサダーの杉谷拳士氏が10日、東京・越中島のスポニチを訪れた。アンバサダー4年目となる杉谷氏は「野球の開幕と同じで“いよいよ来たな”という感じ。ファイターズも好調だし、それとともにホッカイドウ競馬も上昇していくという思いでやっている」と熱弁を振るった。同競馬出身馬の愛称「mom☆’s（モンスターズ）」の魅力を伝える「m