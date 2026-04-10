高知県が開始する民間のマッチングアプリ利用料の助成制度のお知らせ高知県は10日、若者の出会いや結婚を支援するために、民間のマッチングアプリ利用料の助成制度を開始すると発表した。上限額は年2万円。若い世代の希望を実現しつつ、人口減少対策や地域の活力維持につなげたい狙いだ。県によると、利用できるのは20〜39歳の県内在住の独身者で、対象となるマッチングアプリは「インターネット型結婚相手紹介サービス認証」