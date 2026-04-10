就任の記者会見をする名古屋高裁の手嶋あさみ新長官＝10日午後、名古屋市名古屋高裁の手嶋あさみ新長官（63）が10日、名古屋市で就任の記者会見を開いた。民事裁判手続きのIT化を実現する改正民事訴訟法が5月に全面施行となることに関し「円滑な移行に全力を尽くし、より良い司法サービスを提供できるように取り組みを進めたい」と述べた。民事裁判の判決をデータベース化する新法が昨年公布されたことにも言及し「十分に活用