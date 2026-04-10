記者会見する中道改革連合の小川代表＝10日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は10日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設への見解を問われ、賛否を示さなかった。「軽々に言うこと自体が無責任だ」と述べた。中道は基本政策で移設の賛否を示しておらず、先の衆院選で与野党から批判を受けた。かつて所属していた民主党政権時に普天間飛行場の県外移設を主張しながら、辺野古移設に回帰した