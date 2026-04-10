【ナイロビ共同】英BBC放送は9日、昨年10月以降に米国に移住した難民少なくとも4499人のほぼ全てが南アフリカ出身だと報じた。トランプ米政権は難民受け入れ数を削減する一方、南アで白人が迫害されていると一方的に主張し、米国が難民認定した南アの白人を優先的に移住させると表明していた。トランプ政権は昨年10月30日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の難民の上限数を過去最低水準の7500人にすると公表した。バイデン