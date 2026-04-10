ナイツ土屋伸之（47）が10日、インスタグラムを更新し「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と美大に合格したと明らかにした。土屋は客席で爆笑している観客を描いた、自作とみられる絵画を投稿。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与え