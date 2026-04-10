ボクシングＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦（１１日、両国国技館）の前日計量が１０日、都内で行われ、アンダーカードのＷＢＡフライ級１位・高見亨介（２４＝帝拳）とＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（２５＝メキシコ）のフライ級１０回戦が、高見が体調不良で棄権し、中止となったと発表された。この日、高見は計量を欠席。取材に応じた帝拳ジムの浜田剛史代表は、高見について、前日はホテルに滞在し、午後９時頃までは問題な