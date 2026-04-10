2026年4月8日、「平和憲法を守るための緊急アクション」と題した、戦争や改憲に反対するデモが国会議事堂前で行われ、約3万人が集まった。同日、同様のイベントや街頭でのスタンディングが全国47都道府県の約150カ所で実施され、八王子駅にも主催者発表で約170人が集まった。「戦争反対」「憲法壊すな」といった掛け声に合わせ、参加者たちは反戦を訴えるプラカードやペンライトを振り、平和や反戦を求めて声を上げた。「おもろい