1999年イギリス・グランサム生まれのシンガーソングライターで、サマーソニック2026出演も決定しているホリー・ハンバーストーン（Holly Humberstone）が、2ndアルバム『Cruel World』を発表。収録曲を本人みずから解説する。2024年、ホリー・ハンバーストーンはイングランドの田舎町グランサムにある実家で、思い出の品々に囲まれて座っていた。3歳の頃から暮らしてきたその家を家族が手放すことになり、26歳になった彼女は、これ