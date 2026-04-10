10日朝、福岡市の大濠公園の池で高齢の男性1人の遺体が見つかりました。10日午前8時前、福岡市中央区の大濠公園の池で「人がうつぶせの状態で浮いている」と、公園を散歩していた男性から110番通報がありました。駆けつけた警察と消防が池から男性1人を救助しましたが、その場で死亡が確認されました。遺体は福岡市中央区の78歳の男性と確認されたということです。警察によりますと、男性に目立った外傷や着衣の乱れはないというこ