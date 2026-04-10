桜が咲き誇り、ボーイズリーグも新世代が入団する季節を迎えた。今週から随時掲載の新企画「頑張れ！ボーイズリーガー」をスタート。初回は大阪北支部の池田ボーイズを紹介する。活気のある掛け声が、グラウンドにこだました。今春、新１年生１７人を迎えた池田は３年生が２２人、２年生は２４人。１９８２年加盟の伝統チームは、過去最多の６３人で新たなスタートを切った。主将は初の２人体制だ。４番打者で、投手も務める