日々のごみ出しという習慣に、静かな変化が起きている。不要になったものをそのまま捨てるのではなく、別の手段を選ぶ人が増え始めている。資源循環サービスを展開する株式会社ＥＣＯＭＭＩＴの調査は、その意識の変化を数字で示した。調査によると、有料のごみ袋が必要な地域では、生活者の約5割が回収ボックスの利用や寄付、リユースといった行動を意識し、実践している。内訳では無料の回収拠点の活用が２９．３％、リサイ