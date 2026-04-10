◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）ツアー２年目の２２歳、吉田鈴（りん、大東建託）が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、首位と２打差の３位と好発進した。同組の穴井詩（らら、ゴルフ５）は６９で１１位、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は７０で２０位と、３人そろって好プレーを連発し、ギャ