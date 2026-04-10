３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが１０日、都内で会見。４月期から日本テレビ系新報道番組（土曜・午後１０時）のＭＣに就任することを発表した。和久田アナは会見直後に放送の日テレ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に生出演。笑顔で抱負を語った。新番組のタイトルを聞かれると「発表させていただきます。タイトルは『追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ』です」と