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欧州株買い先行も、米株先物はマイナス圏推移 東京時間16:58現在 英ＦＴＳＥ100 10616.54（+13.06+0.12%） 独ＤＡＸ23847.89（+40.90+0.17%） 仏ＣＡＣ40 8266.90（+21.10+0.26%） スイスＳＭＩ 13232.01（+72.45+0.55%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:58現在 ダウ平均先物JUN 26月限48359.00（-57.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6858.50