人気を集めている低山ハイキングのガイド本「だれでも安全・快適に歩ける！日帰り低山ハイキングを楽しむ教科書」（税込１，８７０円、Ａ５判／１９２ページ／オールカラー）が、実用書や児童書、教養書を発行するナツメ社から１７日に発売される。思い立ったら気軽に行けて、絶景と自然を味わえるのが低山ハイキングの魅力。手軽で最高の有酸素運動とも言える。そんな魅力いっぱいの低山ハイキングを安全・快適に楽しむため